Petrol
75.53
-0.75%
Euro
19.6765
0.21%
Dolar
18.6446
0.02%
Altın
1.073
-0.22%
Borsa
5184
3.56%
Bitcoin
320.442
-1.41%
BTXN Coin
4.99
-0.20%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Çok bulutlu 16 C

    Yalova'da, sürücü adayı kopya düzeneği ile yakalandı

    Sınav sırasında montuna gizlenmiş kopya düzeneği ile yakalanan aday, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Düzeneği sattığı belirlenen Hasan Öztürk, tutuklandı.
    • 12.12.2022 - 12:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yalova'da, sürücü adayı kopya düzeneği ile yakalandı

    Yalova’da, 8 Aralık’ta düzenlenen Motorlu Taşıt Sürücü Adayları E-Sınavı’na (MTSAS) sınavına katılan V.A isimli aday, şüphe üzerine oturumdan çıkarılıp üzerinde aramalar yapıldı.

    V.A.’nın montunun içerisine monte edilmiş kopya düzeneği bulundu. Düzeneğin dışarıdan gözükmeyen casus kulaklık, montun marka kısmında bulunan ‘D’ harfinin içerisine yerleştirilmiş gizli kamera, sistemi besleyen batarya, WİFİ cihazı ve içerisinde takılı vaziyetteki sim karttan oluştuğu tespit edildi.

    Düzeneği satmak için İstanbul’dan geldi

    DHA’nın haberine göre; gözaltına alınan V.A., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelinin ifadesi üzerine, düzeneği satmak için İstanbul’dan Yalova’ya gelen Hasan Öztürk, polis ekiplerince yakalandı.

    Yalova da, sürücü adayı kopya düzeneği ile yakalandı #1

    Düzeneği 7 bin 500 liraya sattı

    Hasan Öztürk’ün, sosyal medya hesapları üzerinden sınava girecek kişilere ulaşarak hazırladığı kopya düzeneğini, 7 bin 500 lira karşılığında sattığı tespit edildi.

    Yalova dışındaki farklı illerde de aynı yöntem ile sınavlarda kopya çekildiği belirlenirken, Hasan Öztürk, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Yalova da, sürücü adayı kopya düzeneği ile yakalandı #2


    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!
    Advertorial

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!

    Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral'dan Cristiano Ronaldo mesajı
    Dünya Kupası

    Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral'dan Cristiano Ronaldo mesajı

    Hülya Avşar'dan çıplak klip çekimi
    Magazin

    Hülya Avşar'dan çıplak klip çekimi

    Görüş Bildir