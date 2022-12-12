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- Yalova'da, sürücü adayı kopya düzeneği ile yakalandı
Yalova'da, sürücü adayı kopya düzeneği ile yakalandı
- 12.12.2022 - 12:42
Yalova’da, 8 Aralık’ta düzenlenen Motorlu Taşıt Sürücü Adayları E-Sınavı’na (MTSAS) sınavına katılan V.A isimli aday, şüphe üzerine oturumdan çıkarılıp üzerinde aramalar yapıldı.
V.A.’nın montunun içerisine monte edilmiş kopya düzeneği bulundu. Düzeneğin dışarıdan gözükmeyen casus kulaklık, montun marka kısmında bulunan ‘D’ harfinin içerisine yerleştirilmiş gizli kamera, sistemi besleyen batarya, WİFİ cihazı ve içerisinde takılı vaziyetteki sim karttan oluştuğu tespit edildi.
Düzeneği satmak için İstanbul’dan geldi
DHA’nın haberine göre; gözaltına alınan V.A., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelinin ifadesi üzerine, düzeneği satmak için İstanbul’dan Yalova’ya gelen Hasan Öztürk, polis ekiplerince yakalandı.
Düzeneği 7 bin 500 liraya sattı
Hasan Öztürk’ün, sosyal medya hesapları üzerinden sınava girecek kişilere ulaşarak hazırladığı kopya düzeneğini, 7 bin 500 lira karşılığında sattığı tespit edildi.
Yalova dışındaki farklı illerde de aynı yöntem ile sınavlarda kopya çekildiği belirlenirken, Hasan Öztürk, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.