Yalova'da sürücü para üstü verirken kontrolünü kaybetti, otomobile çarpıp devrildi Sürücüsünün yolcuya para üstü verirken kontrolünü yitirdiği minibüs, önünde giden otomobile çarpıp devrildi. 10 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA

Yalova ile Altınova ilçesi Subaşı beldesi arasında yolcu taşımacılığı yapan 77 AZ 112 plakalı minibüsün sürücüsü D.D. (45), yolcuya para üstü uzatırken direksiyonun kontrolünü kaybetti.

10 yaralı

Minibüs, Çiftlikköy ilçesi Taşköprü beldesi Fabrikalar mevkisinde önünde giden A.P.B.'nin (40) kullandığı 77 AP 637 plakalı otomobile çarpıp devrildi.

Kazada, sürücü D.D. ile minibüsteki 9 yolcu yaralandı.

Durumları iyi

İhbarla, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla kaldırıldıkları Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı...

Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.