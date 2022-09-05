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Yalova'da uyuşturucu sevkiyatını narkotik köpeği Gölge önledi

Yalova'da uyuşturucu sevkiyatını narkotik köpeği Gölge önledi

Polis ekipleri, halkın huzur ve sükununu sağlamak amacıyla hassas burunlu narkotik köpekler ile birlikte bir operasyon gerçekleştirdi. Narkotik köpeği Gölge 267 gram kokaini tespit etti.