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- Yalova'da uyuşturucu sevkiyatını narkotik köpeği Gölge önledi
Yalova'da uyuşturucu sevkiyatını narkotik köpeği Gölge önledi
Polis ekipleri, halkın huzur ve sükununu sağlamak amacıyla hassas burunlu narkotik köpekler ile birlikte bir operasyon gerçekleştirdi. Narkotik köpeği Gölge 267 gram kokaini tespit etti.
- 05.09.2022 - 14:49
- Güncelleme : 05.09.2022 - 14:51
Yalova'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ihbarıyla harekete geçti.
Uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşan ekipler, hassas burunlu narkotik köpekler ile "34" plakalı aracı takibe aldı.
267 gram kokain bulundu
Yalova istikametinde kontrole geçirelen araçta, narkotik köpeği 'Gölge' ile yapılan aramada, arka koltuğun altında 267 gram kokain ele geçirildi.
Sürücü cezaevine konuldu
DHA'nın haberine göre, gözaltına alınan sürücü A.B. (44), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.