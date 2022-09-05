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    Yalova'da uyuşturucu sevkiyatını narkotik köpeği Gölge önledi

    Polis ekipleri, halkın huzur ve sükununu sağlamak amacıyla hassas burunlu narkotik köpekler ile birlikte bir operasyon gerçekleştirdi. Narkotik köpeği Gölge 267 gram kokaini tespit etti.
    • 05.09.2022 - 14:49
    • Güncelleme : 05.09.2022 - 14:51
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    Yalova'da uyuşturucu sevkiyatını narkotik köpeği Gölge önledi

    Yalova'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ihbarıyla harekete geçti.

    Uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşan ekipler, hassas burunlu narkotik köpekler ile "34" plakalı aracı takibe aldı.

    267 gram kokain bulundu

    Yalova istikametinde kontrole geçirelen araçta, narkotik köpeği 'Gölge' ile yapılan aramada, arka koltuğun altında 267 gram kokain ele geçirildi.

    Sürücü cezaevine konuldu

    DHA'nın haberine göre, gözaltına alınan sürücü A.B. (44), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

    Yalova da uyuşturucu sevkiyatını narkotik köpeği Gölge önledi #1

    Yalova da uyuşturucu sevkiyatını narkotik köpeği Gölge önledi #2


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