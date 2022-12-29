Yalova’da yaya geçidinin kullanana köpek sosyal medyada gündem oldu.

Yaya geçidi kuralına uymayan sürücüler vatandaşların ölümüne veya yaralanmasına sebep oluyor.

Sürücülerin dikkat etmediği kurala bu sefer bir köpek uydu.

Yaya geçidini kullandı

Yalova'da kent merkezinde bulunan İstanbul Caddesi’nde bir köpeğin yaya geçidini kullanırken görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı.

Bir vatandaş tarafından çekilen ve büyük ilgi gören görüntüde yaya geçidinin başına gelen köpek araçların kendisine yol vermesini bekliyor.

İnsanlara örnek oldu

Ardından köpek yolun karşına geçerek kaldırıma çıkıyor.

İHA'nın aktardığına göre trafik kurallarına uyarak yaya geçidini kullanan köpek, insanlara da örnek oldu.

Yalova’da yaya geçidinin kullanan köpek şaşırttı VİDEO

