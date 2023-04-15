Yalova'daki hırsızın arkadaşı, çalıntı saati dükkana iade etti Mağazadan 3 bin liralık saat çalan şahıs, kendi arkadaşı tarafından fark edilince dayak yedi. Saat, mağazaya teslim edildi.

İHA Yalova'da ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. Alınan bilgiye göre, Süleymanbey Mahallesi'nde bir alışveriş merkezindeki mağazada meydana gelen hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. 3 bin liralık saat çaldı Görüntülerde mağazaya giren bir şahıs, işletmedeki çalışanlar başka müşterilerle ilgilenirken eline aldığı 3 bin lira değerindeki saatle mağazadan çıktı. Yaşanan hırsızlık olayının mağaza çalışanları daha farkına varmadan hırsızlık yapan şüphelinin arkadaşı yaklaşık yarım saat sonra mağazaya gelerek tezgahtara saati geri teslim etti. "Arkadaşım çalmış fark edince dövdüm" Şahıs, “Arkadaşım bunu çalmış. Ben bunu fark edince kendisini dövdüm. Saati de geri getirdim” diyerek mağazadan çıktı.