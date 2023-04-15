Yalova'daki hırsızın arkadaşı, çalıntı saati dükkana iade etti

İHA
Yalova'da ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı.
Alınan bilgiye göre, Süleymanbey Mahallesi'nde bir alışveriş merkezindeki mağazada meydana gelen hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
3 bin liralık saat çaldı
Görüntülerde mağazaya giren bir şahıs, işletmedeki çalışanlar başka müşterilerle ilgilenirken eline aldığı 3 bin lira değerindeki saatle mağazadan çıktı.
Yaşanan hırsızlık olayının mağaza çalışanları daha farkına varmadan hırsızlık yapan şüphelinin arkadaşı yaklaşık yarım saat sonra mağazaya gelerek tezgahtara saati geri teslim etti.
"Arkadaşım çalmış fark edince dövdüm"
Şahıs, “Arkadaşım bunu çalmış. Ben bunu fark edince kendisini dövdüm. Saati de geri getirdim” diyerek mağazadan çıktı.