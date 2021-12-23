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    Yalova'daki kadın kolunu hamur makinesine kaptırdı

    İş yerindeki makinenin merdanesine sıkışan kolu, iftaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.
    • İHA
    • 23.12.2021 - 11:37
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    Yalova'daki kadın kolunu hamur makinesine kaptırdı

    Yalova'nın Çiflikköy ilçesi Sahil Mahallesinde yaşanan olayda iş yerindeki bir kadın,kolunu hamur makinesine kaptırdı.

    HAMUR MAKİNESİNE KOLU SIKIŞTI

    Olayın ardından Çiflikköy Belediyesi İtfaiye ekipleri, ihbarın yapıldığı iş yerine geldiklerinde kadının kolunu makineye sıkışmış halde buldu.

    KURTARILDI

    İtfaiye ekipleri, hamur makinesinin demir teknesini makasla keserek,kadının kolunu sıkıştığı yerden çıkardı.

    Kolu kurtulan kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

    Yalova daki kadın kolunu hamur makinesine kaptırdı #1

    Yalova daki kadın kolunu hamur makinesine kaptırdı #2

    Yalova daki kadın kolunu hamur makinesine kaptırdı #3

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