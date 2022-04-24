Bir kereste fabrikasında çıkan yangın, çevre il ve ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin desteğiyle yaklaşık 5 saatte kontrol altına alınabildi.

Yalova’nın Altınova ilçesi Kaytazdere beldesindeki bir kereste fabrikasının depo kısmında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sararken; yangını alevleri fark eden işçiler, durumu itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Çevre il ve ilçelerden destek geldi

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının büyük olması nedeniyle yetersiz kalınca çevre il ve ilçelerden destek istendi.

5 saatte kontrol altında

Gece saat 02.30 sıralarında çıkan yangın, 20 araç, 5 su tankeri ve 60 personellin müdahalesiyle yaklaşık 5 saat sonra kontrol altına alındı.

DHA’nın haberine göre yangında 6 dönüm üzerine kurulu kereste fabrikası kullanılamaz hale geldi.

Yalova'daki kereste fabrikasında yangın: 5 saatte söndürüldü ViDEO

4 araç yandı

Bu arada yangında 2 kamyonet ve 2 forklift zarar görürken, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Yangın bölgesi drone ile havadan görüntülendi.