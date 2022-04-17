Yalova'daki parkta çocukları taciz eden zanlı cezaevinde

Parkta oyun oynayan 3 erkek çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen, yüzde akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

75 yaşındaki Orhan Kudret Ç. isimli şahıs, Yalova'nın Çınarcık Meydanı'ndaki oyun parkında 3 erkek çocuğuna cinsel tacizde bulundu.

Bu şikayetle yakalanan şahıs gözaltına alınıp, emniyetteki işlemlerinin ardından Yalova Adliyesi'ne sevk edildi.

"Herkesin çocuğuna sorup öğrenmesini istiyorum"

Tutuklanarak cezaevine gönderilen zanlının tacizine maruz kalan çocuklardan birinin annesi Gülçin T., “Ben bu 3 çocuktan daha fazla çocuk varsa Çınarcık’ta taciz edilen veya başka bir şey yapılan herkesin çocuklarına sorup öğrenmelerini istiyorum. O adamı dışarı çıkmasınlar. Sadece kendi çocuğum için değil, diğer çocuklar için de” ifadelerini kullandı.

"Eğer dışarıya bırakılırsa başka çocuklara musallat olacak"

Yüzde 70 engelli olduğu ve akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen zanlının bırakılması halinde çocukları kabus yaşamaya devam edeceğini söyleyen Gülçin T., “Serbest bırakılmasından korkuyorum. Eğer dışarıya bırakılırsa ya benim çocuğuma ya da başka çocuklara musallat olacak. Bu raporu dikkate alınmasın. Ben bu insanın içeride kalması için elimden geleni yapacağım. Bu konunun arkasını bırakmayacağım.

"Kaydıraktan kaydırdığı çocuklarla konuştuğunu görenler var"

Son olarak yakalandığında Çınarcık Meydanında çocukların etrafında rahatsızlık veriyordu. Parkta özellikle kaydıraktan çağırdığı çocuklarla konuştuğunu görenler var. Onlar da ifadelerini verdiler. Bütün aileler çocuklarına sorsunlar, kızmadan, bağırmadan böyle bir durum var mı, onları rahatsız eden var mı diye” şeklinde konuştu.