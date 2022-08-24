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    Yalova'dan Rusya'ya orkide ihracatı

    Savaş nedeniyle Hollanda, Rusya'ya çiçek ihracatını durdurdu. Türkiye ile ihracat ilişkilerini güçlendiren Rusya, orkide ihtiyacını Yalova'dan karşılayacak.
    • 24.08.2022 - 15:34
    • Güncelleme : 24.08.2022 - 17:58
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    Yalova'dan Rusya'ya orkide ihracatı

    Hollanda'nın aldığı yeni kararlar Türkiye'nin ihracat ilişkilerini değiştirdi.

    Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan savaş, Yalova ihracat ilişkilerine olumlu etkide bulundu.

    Rusya ihracat listesinde

    Yalova'da bulunan Solo Plant adlı orkide firması, Türkiye'nin ihracatının yüzde 40'ını sağlıyor. Bir diğer yandan firma, ihracat listesine Rusya'yı da ekledi.

    İşletme sahibi Çağlar Tuğtekin, 36 bin metrekarelik seralarda yıllık 1 milyon orkide üretimi yaptıklarını belirtti.

    Yalova dan Rusya ya orkide ihracatı #1

    Kendi doku kültürü üretimlerimizi gerçekleştiriyoruz

    İthalatın yaklaşık yüzde 40'nı keserek Türkiye'ye ciddi oranda döviz kazandırdıklarına vurgu yapan Tuğtekin, "Kendi doku kültürü laboratuvarımızda üretimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Üretimi yaparken tüketicilerimizin ve müşterilerimizin taleplerini göz önünde tutuyor ve üretimimizi de bu yönde planlıyoruz. Türkiye'de doku kültürü ile orkide üretimi yapan ilk ve tek işletme de biziz." dedi.

    "Rusya pazarında Yalova orkidesinin satışını planlıyoruz"

    AA'nın aktarımına göre, Hollanda'nın savaştan dolayı Rusya'ya çiçek ihracatını durdurduğuna dikkati çeken Tuğtekin, şöyle konuştu:

    "Üretilen orkideleri sadece iç pazarda satmıyoruz. İhracatını da yapıyoruz. Orta Doğu ülkeleri, Kosova ve Arnavutluk, Kuzey Makedonya'ya buradan çiçek gönderiliyor. Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan savaştan dolayı Hollanda Rusya'ya çiçek satışını kesti. Bu durumda Rusya yönünü Türkiye pazarına çevirdi. Rusya ile orkide satışı anlamında anlaşma aşamasındayız. Kısa sürede Rusya pazarında Yalova orkidesinin satışını planlıyoruz."


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