Euro
15.48
0.18%
Dolar
13.62
0.19%
Altın
812.50
0.27%
Borsa
2038
0.00%
Bitcoin
600.986
1.16%
BTXN Coin
37.79
0.31%
Bitexen
3ºC
İstanbul
Güneşli 3 C

    Yargıtay 3. Ceza Dairesi, kolonyayı silah saydı

    Tartıştığı kişiyi kolonya dökerek çakmak ile yakma teşebbüsünde bulunan sanığa verilen mahkumiyet kararını cezanın azlığı sebebiyle bozan Yargıtay, kolonyanın silah sayıldığına hükmetti.
    • İHA
    • 16.02.2022 - 09:43
    • Güncelleme : 16.02.2022 - 09:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yargıtay 3. Ceza Dairesi, kolonyayı silah saydı

    Tartıştığı kişinin üzerine kolonya dökerek çakmakla yakan kişi, şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alınmasının ardından, kasten yaralama suçuyla Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada mahkum edildi.

    Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı, cezanın az olduğu gerekçesiyle kararı temyize gönderdi.

    Devreye Yargıtay 3. Ceza Dairesi girdi.

    Emsal nitelikte bir karara imza atan Yargıtay, sanığın kolonya dökerek çakmak ile yaraladığına ilişkin ikrarı ile sanığın eylemini silahtan sayılan eşya ile gerçekleştirdiği sabit olduğuna dikkat çekti.

    “EYLEMİNİ SİLAHTAN SAYILAN EŞYA İLE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ SABİTTİR”

    Kararda şu ifadelere yer verildi:

    “Oluş, dosya kapsamı, katılan ve tanığın aşamalardaki beyanı ile uyumlu doktor raporu ve kabule göre; sanığın katılanının üzerine kolonya dökerek, çakmak ile yaraladığına ilişkin ikrarı ile sanığın eylemini silahtan sayılan eşya ile gerçekleştirdiği sabittir.

    Buna rağmen, sanık hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 86/3-e maddesinin uygulanmaması suretiyle eksik ceza tayini bozmayı gerektirmiştir. Savcının temyiz sebepleri bu itibarla yerinde görülmüş ve mahkeme kararı oy birliği ile bozulmuştur.”

    Yargıtay 3. Ceza Dairesi, kolonyayı silah saydı #1


    İlginizi Çekebilir

    New York'ta aşı yaptırmayan belediye çalışanları kovuldu
    Dünya

    New York'ta aşı yaptırmayan belediye çalışanları kovuldu

    Btcrobo, otomatik al-sat yapan bir yazılımdır
    Btcrobo

    Btcrobo, otomatik al-sat yapan bir yazılımdır

    Acemi Cadı'nın Selim'i Çağkan Çulha'nın annesi tanıdık çıktı! Yeşilçam'ın 'Bahtsız Kraliçesi' desek...
    Medya

    Acemi Cadı'nın Selim'i Çağkan Çulha'nın annesi tanıdık çıktı! Yeşilçam'ın 'Bahtsız Kraliçesi' desek...

    Görüş Bildir