Yargıtay 3. Ceza Dairesi, kolonyayı silah saydı

Tartıştığı kişiyi kolonya dökerek çakmak ile yakma teşebbüsünde bulunan sanığa verilen mahkumiyet kararını cezanın azlığı sebebiyle bozan Yargıtay, kolonyanın silah sayıldığına hükmetti.

Tartıştığı kişinin üzerine kolonya dökerek çakmakla yakan kişi, şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alınmasının ardından, kasten yaralama suçuyla Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada mahkum edildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı, cezanın az olduğu gerekçesiyle kararı temyize gönderdi.

Devreye Yargıtay 3. Ceza Dairesi girdi.

Emsal nitelikte bir karara imza atan Yargıtay, sanığın kolonya dökerek çakmak ile yaraladığına ilişkin ikrarı ile sanığın eylemini silahtan sayılan eşya ile gerçekleştirdiği sabit olduğuna dikkat çekti.

“EYLEMİNİ SİLAHTAN SAYILAN EŞYA İLE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ SABİTTİR”

Kararda şu ifadelere yer verildi:

“Oluş, dosya kapsamı, katılan ve tanığın aşamalardaki beyanı ile uyumlu doktor raporu ve kabule göre; sanığın katılanının üzerine kolonya dökerek, çakmak ile yaraladığına ilişkin ikrarı ile sanığın eylemini silahtan sayılan eşya ile gerçekleştirdiği sabittir.

Buna rağmen, sanık hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 86/3-e maddesinin uygulanmaması suretiyle eksik ceza tayini bozmayı gerektirmiştir. Savcının temyiz sebepleri bu itibarla yerinde görülmüş ve mahkeme kararı oy birliği ile bozulmuştur.”