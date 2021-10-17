Yargıtay, başkasının kimliği ile ameliyat olan hastaya ceza vermedi

Bir vatandaş, sağlık sigortası olmadığı için hastaneye akrabasının kimliği ile gidip ameliyat oldu. Yargıtay, zorunluluk halinden dolayı kamu kurumunu dolandırma suçunun oluşmadığına hükmetti.

Sosyal güvencesi olmayan bir hemoroid hastası aniden rahatsızlanınca, akrabasının kimliği ile hastaneye gitti.

Acil servisten giriş yapan hasta, aynı gün yapılan ameliyat ile sağlığına kavuştu.

Hastanın akrabasının kimliği ile ameliyat olduğu öğrenilince, 1.178 lira tedavi masrafını karşılayan SGK resmi belgede sahtecilik yapıldığı iddiası ile 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurdu.

EYLEMİN ZORUNLULUK HALİNE VURGU

Mahkeme, sigortası olmayan sanığın ani rahatsızlığı üzerine tedavi olmak amacıyla akrabasının kimlik belgesini alarak hastane kaydını onun üzerinden yaptırıp ameliyat olması eyleminde zorunluluk hali bulunduğundan, kamu kurumunu dolandırma suçu oluşmayacağına hükmetti.

Karar, SGK tarafından temyizi götürüldü.

YARGITAY KARARI

Mahkeme kararının onayan Yargıtay 15. Ceza Dairesi kararında şöyle denildi:

“Katılan kurum tarafından karşılandığı ve bu şekilde sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek katılan kurumu zarara uğrattıkları iddia edilmiştir. Sanığı hastaneye gittiği, burada görevli olan ve haklarında beraat kararı verilen sanıkların yardımları ile hastanenin genel cerrahi polikliniğine giriş kaydını yaptırdıktan sonra doktor tarafından muayene edilerek aynı gün ameliyat olduğu anlaşılmaktadır. Sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek katılan kurumu zarara uğrattıklarının iddia edildiği somut olayda sanık savunmaları, hastane ve SGK cevabi yazıları ve diğer deliller doğrultusunda sanığın atılı suça ilişkin eyleminin zorunluluk hali kapsamında kaldığı gerekçesine dayanan mahkemenin kabul ve uygulamasında bir isabetsizlik görülmemiştir. Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre katılan vekilinin eksik araştırma ile hüküm kurulduğuna yönelik yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, hükümlerin onanmasına oybirliğiyle karar verildi.”