Yargıtay, çocuk hükümlü için 'eksik ceza' gerekçesiyle kararı bozdu

Koğuş arkadaşını kantinden aldığı meyve bıçağıyla yüzünden bıçaklayan ve cezası eksik bulunan hükümlü, "Canavarca hisle adam öldürmeye teşebbüs" düzenlemesine göre yeniden cezalandırılacak.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Adana Pozantı M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda koğuş arkadaşı K.K.'yi yüzünden bıçaklayarak ağır yaralayan M.Ç. isimli çocuk hükümlüye verilen hapis cezasını 'eksik ceza' gerekçesiyle bozdu.

Yargıtay, Tarsus 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin mahkumiyet kararını eksik bularak, çocuk hükümlüye, "Canavarca hisle adam öldürmeye teşebbüs" düzenlemesine göre ceza verilmesi gerektiğini bildirdi.

"HERHANGİ BİRİNİ ÖLDÜRMEK İÇİN PLAN YAPTIM"

Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin 6 Eylül'de verdiği bozma kararında, M.Ç.'nin ifadesinde "…odada koğuşta otururken herhangi birisini öldürmek için plan yaptım. Daha sonra koğuşumda birlikte kaldığım ve ranzasında uyuduğunu gördüğüm K.K.'yi, cezaevi kantininden almış olduğum meyve bıçağıyla bıçakladım. Bıçağı K.'nin yüzüne doğru iki kez salladım" itirafına rağmen, "canavarca hisle adam öldürmeye teşebbüs" hükmünün uygulanmamasını gerekçe gösterdi.





İHMAL İNCELEMESİ BAŞLATILDI

Yargıtay kararında Sanık M.Ç.'nin yalnızca "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan hüküm kurulmasının bozmayı gerektirdiği vurgulandı. Sanık M.Ç.'nin Adi tıp Kurumu'nda akıl ve ruh sağlığı muayenesi ve cezai ehliyet yönünden araştırma yapılmamasının da eksik inceleme olduğu belirtildi.

Pozantı Cezaevi'nde yaşanan olayla ilgili soruşturma yürütüldüğü öğrenildi. Çocuk hükümlünün iddiası üzerine meyve bıçağını cezaevi kantininden nasıl temin edebildiği ve koğuşuna nasıl taşıdığıyla ilgili inceleme yapıldığı belirtildi.