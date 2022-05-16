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    Yargıtay, Emine Bulut'un katili Fedai Varan'ın cezasını onadı

    Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Kırıkkale'de eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklayarak öldüren Fedai Varan'a verilen müebbet hapis cezasını onadı.
    • 16.05.2022 - 13:01
    • Güncelleme : 16.05.2022 - 13:12
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    Yargıtay, Emine Bulut'un katili Fedai Varan'ın cezasını onadı

    Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Kırıkkale'de eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklayarak öldüren Fedai Varan'a verilen müebbet hapis cezasını onadı.

    AYRINTILAR GELECEK...

    Kızının gözü önünde annesini öldürdü

    Yargıtay, Emine Bulut un katili Fedai Varan ın cezasını onadı #1

    Yargıtay, Emine Bulut un katili Fedai Varan ın cezasını onadı #2


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