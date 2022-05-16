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- Yargıtay, Emine Bulut'un katili Fedai Varan'ın cezasını onadı
Yargıtay, Emine Bulut'un katili Fedai Varan'ın cezasını onadı
Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Kırıkkale'de eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklayarak öldüren Fedai Varan'a verilen müebbet hapis cezasını onadı.
- 16.05.2022 - 13:01
- Güncelleme : 16.05.2022 - 13:12
Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Kırıkkale'de eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklayarak öldüren Fedai Varan'a verilen müebbet hapis cezasını onadı.
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