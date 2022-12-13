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    Yargıtay: Kilometresi düşürülmüş aracın sorumluluğu, satıcıya ait

    Kilometresi düşürülmüş ikinci el araçla ilgili sorumluluğun, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin kararına göre bilmese bile satıcıda olduğu belirtildi.
    • 13.12.2022 - 11:50
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 12:23
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    Yargıtay: Kilometresi düşürülmüş aracın sorumluluğu, satıcıya ait

    2020'de 21 bin 300 liraya 1993 model araç satın alan bir kişi, sonrasında aracın kilometresinin düşürülmüş olduğunu öğrendi.

    Aracı satın aldığı kişiye durumu bildirdiğinde ise satıcı, kilometre düşürme işlemini kendisinin yapmadığını, sorumluluğunun bulunmadığını savundu.

    Satın aldığı aracın 2015 kayıtlarına göre, 277 bin kilometrede olduğunu, 2019 kayıtlarına göre ise 127 bin kilometrede gözüktüğünü, bu nedenle daha yüksek bedel verip aldığı araç nedeniyle zarara uğradığını belirten alıcı, zararının karşılanması için dava açtı.

    Yerel mahkeme davayı reddetti

    AA’nın haberine göre; yargılamayı yapan Çarşamba 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, araçtaki ayıbın gizli ayıp kapsamında kaldığını, bunun sorumlusunun dava dışı M.Ç. olduğunu belirledi.

    Yerel mahkeme, bu nedenle davalı satıcının sorumluluğunun bulunmadığı gerekçesiyle davayı reddetti.

    Yargıtay, mahkemenin hükmünü bozdu

    AA’nın haberine göre; kararın kesinleşmesinin ardından Adalet Bakanlığı, kanun yararına bozma isteminde bulundu.

    Bozma isteminde, satıcının, ayıpların varlığını bilmese dahi alıcıya karşı sorumluluğunun bulunduğu belirtildi.

    Temyiz istemini görüşen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin hükmünü, sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına bozdu.

    Kararın gerekçesinden

    Dairenin kararında, Türk Borçlar Kanunu'nun 219 ve devamı maddeleri kapsamında, davacının sonraki ayıba karşı davalıdan tazminat isteyebileceği ifade edildi.

    Kararda, alıcının, devraldığı ürünü imkan bulur bulmaz gözden geçirebileceği ve üründe satıcının sorumluluğunu gerektiren bir ayıp görmesi halinde bunu uygun bir süre içinde satıcıya bildirmek zorunda olduğunu aktarıldı.

    “Satıcı, ayıpların varlığını bilmese bile onlardan sorumludur"

    Alıcının, bunu yapmadığı zaman, satılan ürünü mevcut haliyle kabul etmiş sayılacağı bildirilen kararda, şu tespitler yapıldı:

    "Satıcı, alıcıya karşı herhangi bir surette bildirdiği niteliklerin satılanda bulunmaması sebebiyle sorumlu olduğu gibi, nitelik veya niteliği etkileyen, niceliğine aykırı olan, kullanım amacı bakımından değerini ve alıcının ondan beklediği faydaları ortadan kaldıran veya önemli ölçüde azaltan maddi, hukuki ya da ekonomik ayıpların bulunmasından da sorumlu olur. Satıcı, bu ayıpların varlığını bilmese bile onlardan sorumludur."


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