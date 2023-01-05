Yargıtay, zina yapan eşin tedbir nafakası kararını bozdu

Zina yapan eşe bölge adliye mahkemesi tarafından verilen tedbir nafakası kararı, Yargıtay tarafından bozuldu. Yargıtay, zina yapan tarafa tedbir nafakası verilmesinin doğru olmadığına hükmetti.

Bir kadına eşi tarafından zinaya dayalı boşanma davası açıldı.

Türk Medeni Kanunu'nun 161. Maddesine dayalı açılan davada, bölge adliye mahkemesi tarafından, eşlerin dava tarihinden sonra barışarak bir müddet birlikte yaşamaları nedeniyle davacı erkeğin kadının zina eylemini affettiği, affedilen eylemlerin boşanma gerekçesi yapılamayacağı belirtildi.

Bu nedenle davanın reddine, davalı kadın yararına Türk Medeni Kanunu'nun 169. maddesi uyarınca sosyal ekonomik durum tespitinin yapıldığı 08.06.2018 tarihinden itibaren kararın kesinleşmesine kadar aylık 250 TL tedbir nafakasına karar verildi.

Karar, Yargıtay’dan döndü

Zina yaptığı öne sürülen kadının yararına verilen nafaka kararına diğer eşin itirazı üzerine dosya, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’ne gönderildi.

İHA’nın haberine göre; Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kararı bozdu.

“Zina yapan eşe tedbir nafakasına hükmedilmesi doğru görülmez”

Yargıtay’ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Yapılan yargılama ve tüm dosya genelinden davalı kadının dava tarihinden sonraki dönemde erkek tarafından affa uğrayan zina eylemine konu başka bir erkekle olan birlikte yaşamının bir müddet daha devam ettiği, bu durumda evli olmaksızın başka bir erkekle birlikte yaşayan kadın yararına Türk Medeni Kanunu'nun 169. maddesi koşullarının gerçekleşmediği gözetilmeksizin yararına tedbir nafakasına hükmedilmesinin doğru görülmez.”

Böylelikle Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, zina yapan eş yararına boşanma davası sırasında Türk Medeni Kanunu'nun 169. maddesi çerçevesinde hükmedilen geçici tedbir nafakası hükmedilemeyeceğini belirtti.