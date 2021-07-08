Yargıtay’dan emsal karar: Sarılmaya teşebbüs cinsel taciz sayıldı

Yargıtay, genç kıza sarılmaya çalışan kişiye ‘basit cinsel taciz’ suçundan verilen mahkumiyet kararını bozarak ‘cinsel taciz’ suçundan hüküm giymesi gerektiğine karar verdi.

Bir genç kıza bedeni temas bulunmadan,“Sen ne güzel kızsın” diyerek sarılmaya teşebbüs eden şahıs, genç kızın “Bağırırım” demesi ile olay yerinden kaçtı.

Genç kız, polis tarafından yakalanan şüpheliden şikayetçi oldu.

Şüpheli hakkında Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘basit cinsel taciz’ suçundan dava açıldı.

Mahkeme, basit cinsel saldırı suçundan sanığı mahkum etti.

Savcının kararı temyiz etmesi ile devreye Yargıtay girdi.

EMSAL KARAR

Yargıtay’ın emsal kararında şu ifadelere yer verildi:

“Oluşa uygun kabule göre, sanığın olay günü mağdureye yönelik temasta bulunmaksızın ‘Sen ne güzel bir kızsın’ diyerek sarılmaya çalıştığı eylemde, mağdurenin bağıracağını söylemesi şeklindeki karşı koymasının aşılabilir bir engel olması ve mevcut haliyle sanığın mağdureye dokunmaktan gönüllü olarak vazgeçip, o ana kadar meydana gelen eylemin 5237 sayılı TCK'nın 105'inci maddesinde düzenlenen cinsel taciz suçunu oluşturması karşısında, bu suçtan hüküm kurulması yerine suç vasfının tayininde yanılgıya düşülerek basit cinsel saldırı suçundan mahkumiyet kararı verilmesi yasaya aykırıdır.

Mahkeme hükmünün bozulmasına oy birliği ile karar verildi.”