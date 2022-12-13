Yasa dışı bahis operasyonu: 209 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis operasyonunda 209 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, yasa dışı bahis operasyonu için soruşturmayı başlattı.

Bu kapsamda ilk olarak 46 şüpheli hakkında 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

2,5 milyar Türk Lirası elde ettiler

Şüphelilerin, 22 Mart 2022 tarihli MASAK raporunda PAPARA hesabı açarak ve banka hesapları kullanılarak yasa dışı bahisten elde edilen para nakline aracılık ettikleri, hesaplarında toplanan paraları Halil Falyalı, onun eşi ve kumarhane müdürünün de aralarında bulunduğu suç örgütüne ait kripto varlık hesaplarına gönderdikleri, bu yolla toplam 2,5 milyar Türk Lirası civarında suç geliri elde ettikleri tespit edildi.

30 ilde baskın talimatı

Devam eden soruşturma sırasında aynı eylemlere iştirak ettikleri tespit edilen 163 şüpheli hakkında toplam 30 ilde düğmeye basıldı.

Buna göre Ankara, İzmir, Manisa, Adana, Hatay, Osmaniye, İstanbul, Mersin, Antalya, Aydın, Yalova, Kocaeli, Bursa, Kütahya, Batman, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Van, Rize, Trabzon, Gümüşhane, Çorum, Amasya, Balıkesir, Samsun, Bayburt, Hakkari, Kırıkkale, Sakarya ve Aksaray’da eş zamanlı operasyon yapılması için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gerekli talimatlar verildi.