Petrol
79.15
1.49%
Euro
19.6788
0.22%
Dolar
18.6403
0.02%
Altın
1.07
0.39%
Borsa
5193
0.00%
Bitcoin
324.250
0.94%
BTXN Coin
5.02
0.00%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Bulutlu 12 C

    Yasa dışı bahis operasyonu: 209 gözaltı kararı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis operasyonunda 209 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
    • 13.12.2022 - 08:49
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 09:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yasa dışı bahis operasyonu: 209 gözaltı kararı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, yasa dışı bahis operasyonu için soruşturmayı başlattı.

    Bu kapsamda ilk olarak 46 şüpheli hakkında 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    2,5 milyar Türk Lirası elde ettiler

    Şüphelilerin, 22 Mart 2022 tarihli MASAK raporunda PAPARA hesabı açarak ve banka hesapları kullanılarak yasa dışı bahisten elde edilen para nakline aracılık ettikleri, hesaplarında toplanan paraları Halil Falyalı, onun eşi ve kumarhane müdürünün de aralarında bulunduğu suç örgütüne ait kripto varlık hesaplarına gönderdikleri, bu yolla toplam 2,5 milyar Türk Lirası civarında suç geliri elde ettikleri tespit edildi.

    30 ilde baskın talimatı

    Devam eden soruşturma sırasında aynı eylemlere iştirak ettikleri tespit edilen 163 şüpheli hakkında toplam 30 ilde düğmeye basıldı.

    Buna göre Ankara, İzmir, Manisa, Adana, Hatay, Osmaniye, İstanbul, Mersin, Antalya, Aydın, Yalova, Kocaeli, Bursa, Kütahya, Batman, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Van, Rize, Trabzon, Gümüşhane, Çorum, Amasya, Balıkesir, Samsun, Bayburt, Hakkari, Kırıkkale, Sakarya ve Aksaray’da eş zamanlı operasyon yapılması için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gerekli talimatlar verildi.


    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!
    Advertorial

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!

    Nick Kyrgios, kız arkadaşının isteğiyle 6 yıl sonra Fransa Açık'a katılacak
    Tenis

    Nick Kyrgios, kız arkadaşının isteğiyle 6 yıl sonra Fransa Açık'a katılacak

    Antalya uçağı, 2 saat havada bekledi
    3. Sayfa

    Antalya uçağı, 2 saat havada bekledi

    Görüş Bildir