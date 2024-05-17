Yatalak genç kız evinde ölü bulundu

İHA
Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Sarımeşe Mahallesi Altunhisar Caddesi'nde bulunan bir apartmanın 2. katında meydana gelen olayda, yatalak olan 18 yaşındaki Gaye Hatice Gülen'i ailesi uyandıramayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalbi duran genç kızı hayata döndürmek için kalp masajı yaptı.
Polis inceleme başlattı
Ambulansla hastaneye kaldırılan kızın hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayın şüpheli bulunması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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