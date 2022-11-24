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    Yaya ile sürücünün korna kavgası

    Sultangazi'de sürücü ile yaya arasında korna tartışması tekme tokat kavgaya dönüştü.
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2022 - 10:06
    • Güncelleme : 24.11.2022 - 12:19
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    Yaya ile sürücünün korna kavgası

    İstanbul'un Sultangazi ilçesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi Hacı Şükrü Durağı mevkinde seyir halindeki hafif ticari araç sürücüsü ile yolun karşısına geçmeye çalışan yaya arasında tartışma yaşandı.

    Yayalara kırmızı ışık yandığı sırada karşıya geçen yayaya araç sürücüsü, kornaya basarak tepki gösterdi.

    Bunun üzerine yaya 'neden kornaya bastın' diyerek, araç sürücüsü ile tartışmaya girdi.

    Tekme tokat kavga ettiler

    Tartışma kısa bir süre sonra kavgaya dönüştü. Araç sürücüsü ve yaya trafiğin işlek olduğu caddede tekme tokat birbirine girdi.

    DHA'nın haberine göre; çevredekilerin araya girerek müdahale ettiği kavga, sürücünün aracına binerek olay yerinden uzaklaşmasıyla sona erdi. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

    Sultangazi'de yaya ile sürücünün kavgası VİDEO

    Yaya ile sürücünün korna kavgası #1

    Yaya ile sürücünün korna kavgası #2

    Yaya ile sürücünün korna kavgası #3

    Yaya ile sürücünün korna kavgası #4


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