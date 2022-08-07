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    Yaz tatilini Van'da geçiren İranlılar köpük partisine katıldı

    Ülkelerindeki 4 günlük tatili değerlendirmek için Van'ı tercih eden İranlı turistler, köpük partileriyle eğlenceli zaman geçirdi.
    • 07.08.2022 - 10:00
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    Yaz tatilini Van'da geçiren İranlılar köpük partisine katıldı

    Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor.

    Sıcak havasıyla ün salan bir diğer şehir de Van.

    Çevre iller ve yerel halkın yanı sıra, İran ile en uzun kara sınırına sahip olan Van'a İranlı turistler de rağbet gösteriyor.

    4 günlük tatil için Van'a geldiler

    Bu kapsamda ülkelerindeki 4 günlük tatili fursat bilen İranlı tursitler, Kapıköy Sınır Kapısı'ndan giriş yaptı.

    Van Gölü sahilinde 12 dönümlük arsa üzerine inşa edilen Divan Aqua Park Tesisleri'nde çeşitli eğlenceler düzenleniyor.

    Yaz tatilini Van da geçiren İranlılar köpük partisine katıldı #1

    Köpük partisinde eğlendiler

    Müzik eşliğinde yapılan köpük partisine katılan İranlı turistler, eğlenceli dakikalar geçirdi.

    İHA'nın aktarımına göre; Van’ı çok sevdiklerini belirten İranlı turistler hem yakın hem de ucuz olduğu için Van’ı tercih ettiklerini söylediler.

    Yaz tatilini Van da geçiren İranlılar köpük partisine katıldı #2

    "Eğlence ve alışveriş için geliyoruz"

    Van’ın özellikle son zamanlarda daha da güzelleştiğini belirten Anya ve Ali Rıza isimli İranlı çift, 4 günlük tatili değerlendirmek için geldiklerini belirterek, “Eğlence ve alışveriş için geliyoruz. Burada havuza giriyoruz Van Gölü sahilinde geziyoruz. Van çok güzel olmuş ve burada her şey var” dedi.

    "Fiyatlar onlar için makul"

    Feyzullah Demirtaş isimli turizmci ise İranlı turistlerin hem yakın hem de ucuz bir kent olduğu için Van’ı tercih ettiklerini belirterek, “Bizim imkanlarımız onlara cazip geliyor. Van’daki tarihi yerler ve güzellikler onlar için güzel geliyor. Fiyatlar da onlar için makul. Onlar bizden biz onlardan memnunuz” ifadelerine yer verdi.

    Yaz tatilini Van da geçiren İranlılar köpük partisine katıldı #3

    Yaz tatilini Van da geçiren İranlılar köpük partisine katıldı #4

    Yaz tatilini Van da geçiren İranlılar köpük partisine katıldı #5

    Yaz tatilini Van da geçiren İranlılar köpük partisine katıldı #6


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