Yazar Paulo Coelho'dan Türk çoban paylaşımı Brezilyalı dünyaca ünlü yazar Paulo Coelho, dün ünlü romanı Simyacı’yı elinde tutan bir Türk çobanı gösteren fotoğraf paylaştı.

İHA

Dünyaca ünlü yazardan dikkat çeken bir paylaşım geldi...

Paulo Coelho’nun klasiklerinden biri sayılan Simyacı romanı, 1988 yılında yayınlanmış ve eleştirmenler tarafından ‘fenomen’ olarak nitelendirilmişti.

42 ülkede 26 dile çevrildi

42 ülkede 26 dile çevrilen romanda İspanya’dan kalkıp Mısır Piramitleri'nde hazinesini aramaya giden Endülüslü çoban Santiago'nun masalsı yaşamı anlatılmaktadır.

"Bir Türk çoban, Endülüslü bir çoban hakkında bir şeyler okuyor"

Coelho, dün 1996 yılında Türkçe yayınlanan romanı elinde tutan ‘Türk çobanın’ fotoğrafıyla birlikte “Bir Türk çoban, Endülüslü bir çoban hakkında bir şeyler okuyor. Yer yüzünde her insanın kendisini bekleyen bir hazinesi vardır. SİMYACI” mesajını paylaştı.