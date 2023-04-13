Yeni taşındığı ev mezarı oldu! Kırıkkale'de camları silen kadın 6'ncı kattan düştü Evinde temizlik yaptığı sırada pencerelere yönelen 58 yaşındaki kadın, dengesini kaybederek aşağıya düştü. Hastanede ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İHA Kırıkkale'de korkunç bir olay yaşandı... 58 yaşındaki Birsen M., yeni taşındığı evinde temizlik yapmaya başladı. Bu sırada pencereleri sildiği sırada dengesini kaybeden kadın, 6'ncı kattan aşağıya düştü. Hastaneye kaldırıldı Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Birsen M., Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Kurtarılamadı Tedavi altına alınan kadın tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.