Yeni taşındığı ev mezarı oldu! Kırıkkale'de camları silen kadın 6'ncı kattan düştü

İHA
Kırıkkale'de korkunç bir olay yaşandı...
58 yaşındaki Birsen M., yeni taşındığı evinde temizlik yapmaya başladı.
Bu sırada pencereleri sildiği sırada dengesini kaybeden kadın, 6'ncı kattan aşağıya düştü.
Hastaneye kaldırıldı
Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Birsen M., Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.
Kurtarılamadı
Tedavi altına alınan kadın tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.