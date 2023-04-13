Yeni taşındığı ev mezarı oldu! Kırıkkale'de camları silen kadın 6'ncı kattan düştü
İHA

Kırıkkale'de korkunç bir olay yaşandı...

58 yaşındaki Birsen M., yeni taşındığı evinde temizlik yapmaya başladı.

Bu sırada pencereleri sildiği sırada dengesini kaybeden kadın, 6'ncı kattan aşağıya düştü.

Hastaneye kaldırıldı

Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Birsen M., Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

Kurtarılamadı

Tedavi altına alınan kadın tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Yeni taşındığı ev mezarı oldu! Kırıkkale'de camları silen kadın 6'ncı kattan düştü
Yeni taşındığı ev mezarı oldu! Kırıkkale'de camları silen kadın 6'ncı kattan düştü
Yeni taşındığı ev mezarı oldu! Kırıkkale'de camları silen kadın 6'ncı kattan düştü