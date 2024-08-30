Yeni Zelanda'da Maori Kralı Tuheitia Potatau hayatını kaybetti Yeni Zelanda'da monarşinin 7. kralı Tuheitia Potatau'nun kalp ameliyatı sonrasında yaşamını yitirdiği açıklandı.

AA

Yeni Zelanda'da yerli halklardan Maorilerin Kralı Tuheitia Potatau te Wherowhero VII, 69 yaşında yaşamını yitirdi.

"Kiingitanga" olarak adlandırılan Maori Kral Hareketi sözcüsü Rahui Papa, sosyal medya platformu Instagram üzerinden, parlamento tarafından seçilmiş monarşinin 7. kralı Tuheitia Potatau'nun hastanede yapılan kalp ameliyatı sonrasında hayatını kaybettiğini açıkladı.

"TOPRAĞIN İNSANLARI"

Yeni Zelanda anakarasının yerli Polinezya halkı Maoriler, kendilerini "toprağın insanları (tangata whenua)" diye nitelendiriyor.

ÜLKE ÜZGÜN

Papa, 69 yaşındaki Kral Tuheitia'nın ölümünün, Kiingitanga, Maoriler ve tüm ulus için hüzünlü bir gelişme olduğunu kaydetti.

"DEĞER VE GELENEKLERİNİ KORUMAK İÇİN GÖSTERDİĞİ ÇABA DERİN İZ BIRAKTI"

Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon da yaptığı açıklamada, Kral Tuheitia'nın halkına olan bağlılığına değinerek şu bilgiyi verdi:

(Tuheitia'nın) Kiingitanga değerlerini ve geleneklerini korumak için gösterdiği yorulmak bilmez çabalar ulusumuz üzerinde silinmez bir iz bırakmıştır.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)