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    Yenişehir’de başlayan kavga İznik’te kanlı bitti

    Bursa Yenişehir’de üç kişi arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan kavga, İznik’in Göllüce köyünde kanlı bitti. Olayda, bir kişi bıçakla yaralandı.
    • 09.10.2022 - 02:46
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    Yenişehir’de başlayan kavga İznik’te kanlı bitti

    Bursa'nın Yenişehir ilçesi Karaköy köyünden, İ.Ç., iki kişi ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

    İddiaya göre, zorla alıkonulan İ.Ç., İznik’in yukarı Göllüce köyüne getirilerek burada darp edildi.

    Yaralı halde köye sığındı

    Aldığı bıçak darbesiyle bacağından yaralanan İ.Ç., kaçmayı başararak, aşağı Göllüce köyünde köylülere sığındı.

    Hastaneuye kaldırıldı

    Köylülerin müdahale ettiği yaralı vatandaş, ambulansla İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İ.Ç.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    İHA'nın haberine göre, jandarma ekipleri olayla ilgili soruştuma başlattı.

    Yenişehir’de başlayan kavga İznik’te kanlı bitti #1

    Yenişehir’de başlayan kavga İznik’te kanlı bitti #2

    Yenişehir’de başlayan kavga İznik’te kanlı bitti #3


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