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Yenişehir’de başlayan kavga İznik’te kanlı bitti

Yenişehir’de başlayan kavga İznik’te kanlı bitti

Bursa Yenişehir’de üç kişi arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan kavga, İznik’in Göllüce köyünde kanlı bitti. Olayda, bir kişi bıçakla yaralandı.