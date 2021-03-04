Yıkılan okul duvarının altında kalan öğrenci hayatını kaybetti

Adana’da yaşayan 12 yaşındaki Deryan Tutak'ın üzerine, ders arası çıktığı teneffüste bahçe duvarı yıkıldı.

2 Mart Salı günü merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyuva Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 12 yaşındaki Deryan Tutak yaklaşık 4 ayın ardından eğitim ve öğretimin yeniden başlaması sevinciyle okuluna gitti.

TENEFFÜSTE OYNARKEN ÜZERİNE DUVAR DEVRİLDİ

Bu arada okulun bahçe duvarına bitişik olan bir evin ise, yetkililer tarafından yıkımı yapıldı. Yıkım yapılırken okul duvarına bitişik olduğu için zarar verdi. Ancak okulun bahçe duvarı tamamen yıkılmadı. Deryan Tutak ise teneffüste zarar gören bahçe duvarının önünde oynarken devrilen duvarın altında kaldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri duvarın altında kalan öğrencinin hayatını kaybettiğini belirledi. Tutak’ın yakınları ona sarılıp olay yerinde ağladı.

"SEVİNÇLE OKULA GİTTİ KIZIM, ÖLDÜĞÜNÜ ÖĞRENDİK"

Baba Cuma Tutak, okulun, ev sahibinin ve yetkililerin çocuğunun ölümünde suçu olduğunu belirterek, “Benim kızım okul açıldığı için sevinçle okula geldi. Daha sonra bahçe duvarının altında kalıp öldüğünü öğrendik. Burada kimler sorumluysa onlardan şikayetçi olacağım. Çünkü başka çocuklar ölmesin, başka ailelerin canı yanmasın” dedi.

Devrilen duvarın etrafı güvenlik şeridiyle kapatılarak öğrencilerin yaklaşmaması için önlem alındığı görüldü.























