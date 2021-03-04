Euro
8.9624
-0.27%
Dolar
7.4431
-0.03%
Altın
410.11
-0.11%
Borsa
1.537
0.36%
Bitcoin
369.872
-1.37%
EXEN Coin
16.37
-0.30%
9ºC
İstanbul
Güneşli 9 C

    Yıkılan okul duvarının altında kalan öğrenci hayatını kaybetti

    Adana’da yaşayan 12 yaşındaki Deryan Tutak'ın üzerine, ders arası çıktığı teneffüste bahçe duvarı yıkıldı.
    • İHA
    • 04.03.2021 - 16:46
    • Güncelleme : 04.03.2021 - 16:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yıkılan okul duvarının altında kalan öğrenci hayatını kaybetti

    2 Mart Salı günü merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyuva Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 12 yaşındaki Deryan Tutak yaklaşık 4 ayın ardından eğitim ve öğretimin yeniden başlaması sevinciyle okuluna gitti.

    TENEFFÜSTE OYNARKEN ÜZERİNE DUVAR DEVRİLDİ

    Bu arada okulun bahçe duvarına bitişik olan bir evin ise, yetkililer tarafından yıkımı yapıldı. Yıkım yapılırken okul duvarına bitişik olduğu için zarar verdi. Ancak okulun bahçe duvarı tamamen yıkılmadı. Deryan Tutak ise teneffüste zarar gören bahçe duvarının önünde oynarken devrilen duvarın altında kaldı.Yıkılan okul duvarının altında kalan öğrenci hayatını kaybetti #1

    HAYATINI KAYBETTİ

    Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri duvarın altında kalan öğrencinin hayatını kaybettiğini belirledi. Tutak’ın yakınları ona sarılıp olay yerinde ağladı.Yıkılan okul duvarının altında kalan öğrenci hayatını kaybetti #2

    "SEVİNÇLE OKULA GİTTİ KIZIM, ÖLDÜĞÜNÜ ÖĞRENDİK"

    Baba Cuma Tutak, okulun, ev sahibinin ve yetkililerin çocuğunun ölümünde suçu olduğunu belirterek, “Benim kızım okul açıldığı için sevinçle okula geldi. Daha sonra bahçe duvarının altında kalıp öldüğünü öğrendik. Burada kimler sorumluysa onlardan şikayetçi olacağım. Çünkü başka çocuklar ölmesin, başka ailelerin canı yanmasın” dedi.Yıkılan okul duvarının altında kalan öğrenci hayatını kaybetti #3

    Devrilen duvarın etrafı güvenlik şeridiyle kapatılarak öğrencilerin yaklaşmaması için önlem alındığı görüldü.


    Yıkılan okul duvarının altında kalan öğrenci hayatını kaybetti #4

    Yıkılan okul duvarının altında kalan öğrenci hayatını kaybetti #5

    Yıkılan okul duvarının altında kalan öğrenci hayatını kaybetti #6

    Yıkılan okul duvarının altında kalan öğrenci hayatını kaybetti #7

    Yıkılan okul duvarının altında kalan öğrenci hayatını kaybetti #8

    Yıkılan okul duvarının altında kalan öğrenci hayatını kaybetti #9

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir