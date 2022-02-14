Alkollü araç kullandığı gerekçesiyle sürücü belgelerine el konulan kişilerin işlemlerinde usulsüzlük yapıp, belgelerini zamanından önce veren çeteye yönelik operasyonda 61 şüpheli yakalandı.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alkollü araç kullanmaktan sürücü belgelerine el konulan kişilerin trafik tescil işlemlerinde usulsüzlük yapılarak belgelerinin zamanından önce geri verildiğini belirledi.

Ayrıca, sürücü belgesi iptal edilen kişilerin de sürücü belgelerini geri almadan önce İl Sağlık Müdürlüklerinden almaları gereken sürücü davranışları geliştirme eğitimi raporlarının yerine, trafik tescil işlemlerinde asılsız raporlar girilerek sürücü belgelerinin usulsüz şekilde iade edildiği tespit edildi.

13 İLDE OPERASYON: 61 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bunun üzerine 101 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Yozgat merkezli Adana, Ankara, Bartın, Çorum, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Tekirdağ ve Trabzon'da 'Silgeç' adı verilen 'Görevi kötüye kullanma' ve 'rüşvet' operasyonunda şüphelilerden 61'i yakalandı. Yozgat'a getirilen şüphelilerden sorgusu tamamlanan 26'sı adliyeye sevk edildi.

35 kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ederken, diğer 40 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Yozgat merkezli 13 ilde 'rüşvet' operasyonu: 61 gözaltı VİDEO

