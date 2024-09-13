İHA
Yozgat’ın Çekerek ilçesinde ilginç bir olay meydana geldi.
Sürüden ayrılarak kaybolan koyun, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.
Panik içinde kaçan koyun, Çekerek Barajı’na düştü.
BALIKÇI AĞINA KOYUN TAKILDI
O esnada barajda balık tutan Ahmet İnan, Yasin Şahan ve Mehmet Kalın, barajın ortasında yüzen koyunu gördü.
Balıkçılar, durumu fark eder etmez koyunu kurtardı. Kurtarılan koyun, balıkçılar tarafından sahibine teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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