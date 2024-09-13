İHA

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde ilginç bir olay meydana geldi.

Sürüden ayrılarak kaybolan koyun, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Panik içinde kaçan koyun, Çekerek Barajı’na düştü.

BALIKÇI AĞINA KOYUN TAKILDI

O esnada barajda tutan Ahmet İnan, Yasin Şahan ve Mehmet Kalın, barajın ortasında yüzen koyunu gördü.

Balıkçılar, durumu fark eder etmez koyunu kurtardı. Kurtarılan koyun, balıkçılar tarafından sahibine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Adile Topçu
Editör