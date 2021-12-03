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- Yozgat’ta bebeğini yakan anne tutuklandı
Yozgat’ta bebeğini yakan anne tutuklandı
Bir aylık oğlunu sobada yakarak öldürmek suçundan gözaltına alınan anne, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kadının eşi, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, üvey kayınvalidesi de serbest kaldı.
- DHA
- 03.12.2021 - 09:11
Önceki gün öğle saatlerinde Yozgat’ın Çandır ilçesine bağlı Büyükkışla köyünde bir aylık oğlu Erol’u yanan sobaya atarak öldürme suçlamasıyla gözaltına alınan anne Fatma B. (25), eşi H.B. ve üvey kayınvalidesi S.B. jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
CANİ ANNE TUTUKLANDI
Savcılık, 3 kişinin ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevkine karar verdi.
Hakim karşısına çıkan Fatma B.'nin tutuklanmasına karar verilirken, baba H.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve üvey babaanne S.B. de serbest kaldı.
TOPRAĞA VERİLDİ
Henüz kimliği çıkarılmadığı belirlenen bebeğin cansız bedeni, Büyükkışla Mezarlığı'nda akşam saatlerinde defnedildi.
Bebeğin cenazesi, 3 yıl önce hayatını kaybeden öz babaannesi Sultan B.'nin mezarının yanında toprağa verildi.