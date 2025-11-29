Abone ol: Google News

Yozgat'ta devrilen tırın sürücüsü öldü

Yozgat'ta kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Yayınlama Tarihi: 29.11.2025 23:07
  • Yozgat'ta pancar yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
  • Tırın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
  • Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yozgat'ta Boğazlıyan-Sarıkaya kara yolunda S.C. hakimiyetindeki pancar yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Abdilli köyü mevkiinde devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAZA YERİNDE CAN VERDİ

Sağlık ekiplerince sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

