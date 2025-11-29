Yozgat'ta devrilen tırın sürücüsü öldü

- Yozgat'ta pancar yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Yozgat'ta Boğazlıyan-Sarıkaya kara yolunda S.C. hakimiyetindeki pancar yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Abdilli köyü mevkiinde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KAZA YERİNDE CAN VERDİ
Sağlık ekiplerince sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.