Yozgat'ta drift yapanlara ceza yağdı Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, drift yapıp sosyal medya hesaplarında paylaşan sürücüleri takibe aldı ve tespit edilen sürücülere ceza kesildi.

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İHA

Yozgat'ta polis ekipler, drift aran sürücülere ilişkin çalışma gerçekleştirdi.

Emniyet güçleri, bu drift atan akabinde de bu görüntüleri sosyal medyadan yayınlayan kişileri tek tek enseledi.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden yayılan drift görüntülerini inceleyerek trafik ihlali yapan 3 sürücüye ceza yağdırdı.

23 BİN LİRA CEZA

Yapılan denetimlerde, Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1-D maddesi gereğince, drift yapan her bir sürücüye 32 bin 233 lira olmak üzere toplamda 96 bin 699 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)