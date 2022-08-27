Yozgat’ta eski eşi tarafından bıçaklanan anne çocuğunun velayetini istiyor

Çocuğunun gözü önünde eski eşi tarafından bıçaklanan Elif Beyzanur Muş, çocuğunu almak için mahkemeye başvurdu.

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Yozgat'ta Elif Beyzanur Muş, Ali Efendi Camisi avlusunda eski eşi Bahattin Gazi B. ile karşılaştı.

Elif Beyzanur Muş, burada çocuğunu göstermeyen eski eşi ile bir anda tartışmaya başladı

Tartışma, kısa sürede alvelendi ve kavgaya dönüştü.

Anne bıçaklandı

Olay anında gözü dönen Bahattin Gazi B. ilk olarak Elif Beyzanur Muş’un halasına daha sonra da Elif Beyza Muş’a bıçakla saldırdı.

Talihsiz anne, çocuğunun gözü önünde 3 yerinden bıçaklandı.

Baba olay yerinden kaçtı

Baba Bahattin Gazi B. olay yerinden 2 yaşındaki çocuklarını da alarak kaçtı.

Anne Elif Beyzanur Muş, olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Anne velayet davası açtı

2 gün boyunca yoğun bakımda yatan Muş’un aldığı bıçak darbeleri nedeniyle sol elinde güç kaybı oluştu ve dalağı ameliyatla alındı.

3 gün de serviste tedavi gören talihsiz kadın, taburcu olmasıyla 2 yaşındaki çocuğunu almak için velayet davası başlattı.

"Oğlum da beni görünce anne dedi kucağıma aldım"

İHA'nın haberine göre; Taburcu olduktan sonra yaşadığı olayı anlatan Elif Beyzanur Muş, "Eski eşime ben çocuğumu görmek istediğimi söyledim.O da getirmeyeceğini söyledi. Ertesi gün ben karakola gittim şikayetçi oldum.

Oradan geri dönerken evime doğru giderken halam aradı. Beraber halamla eve giderken cami avlusunda oğlumu gördüm. Oğlum da beni görünce anne dedi, kucağıma aldım.

Kucağıma alınca da eski eşim ve kayınbabam önüme durdu. Çocuğu götürmezsin diye bir de tartışma oldu. Ben de polis ekiplerini arayıp ya size verirler ya da ben alır giderim dedim.

"Annelik içgüdüsü ile ben çocuğumu kenara çektim"

Ben o sırada arkamı döndüm halamla tartışıyorlardı, birbirine giriyorlardı. Ben arkamı döndüm babamı ararken ilk darbeyi halama ondan sonra da çocuğum kucağımdayken bana saldırdı.

Annelik içgüdüsü ile ben çocuğumu kenara çektim. O gün 3 yerimden bıçak darbesi aldım. Kolumdan, böbreğimden ve kalp hizamdan aldım bir de kafamın içinde bıçak çiziği vardı.

Olaydan sonra 2 gün yoğun bakımda kaldım. Dalağım alındı, sol elimde güç kaybı var. Onun haricinde de 3 gün de serviste yattım. Toplam 5 gün hastanede yattım". ifadelerini kullandı.

"Çocuğumun orada bir can güvenliği yok"

2 yaşındaki çocuğunun velayetini almak istediğini de belirten anne Muş, "Ben çocuğumu onlara bırakmak istemiyorum. Ne olursa olsun eski eşim beni bıçakladı, eski kayınbabam da beni tuttu.

Bu insanların elinde benim çocuğum. Hiçbir şekilde bana geri verilmiyor. Ben dava açacağım. Benim çocuğumun orada bir can güvenliği yok. Ben geri istiyorum çocuğumu" şeklinde konuştu.

Avukat Olgun Sadık Karaca ise dava sürecini yakından takip ettiklerini ve velayet işlemleri için gerekli çalışmaları başlattıklarını söyleyerek söyledi.