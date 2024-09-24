Yozgat'ta hakkında hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı Yozgat İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışma gerçekleştirdi.

İHA

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor...

Bu kapsamda Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri, gerçekleştirdiği çalışmalarda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahsı yakalayarak cezaevine teslim etti.

MAHKEMEYE ÇIKARILDILAR

Yapılan incelemeler sonucu ekipler, hakkında “Kasten Yaralama” suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan İ.M.’yi Sarayken ilçesinde, hırsızlık suçundan 3 ay 14 gün hapis cezası bulunan A.K.’yi ise il merkezinde yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından yakalanan şahıslar, çıkarıldıkları mahkemenin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)