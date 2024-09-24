Yozgat'ta hakkında hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı

İHA
Aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor...
Bu kapsamda Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri, gerçekleştirdiği çalışmalarda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahsı yakalayarak cezaevine teslim etti.
MAHKEMEYE ÇIKARILDILAR
Yapılan incelemeler sonucu ekipler, hakkında “Kasten Yaralama” suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan İ.M.’yi Sarayken ilçesinde, hırsızlık suçundan 3 ay 14 gün hapis cezası bulunan A.K.’yi ise il merkezinde yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından yakalanan şahıslar, çıkarıldıkları mahkemenin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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