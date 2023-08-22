DHA

Yozgat'ın Yerköy ilçesi Ayanoğlu Mahallesi'nde sabah saatlerinde freninin boşaldığı öne sürülen İ.K. idaresindeki kamyon, park halinde olan ve kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı.

Kamyon, 8 araca çarpıp refüje çıkarak durdu.

3 kişi yaralandı

Kazada kamyon şoförü İ.K. ile kırmızı ışıkta bekleyen araçlardaki S.K. ve T.Ü. yaralandı.

Yozgat'ta kamyonun 8 araca çarptığı kaza kameraya yansıdı

İhbarla yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.