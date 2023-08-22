Yozgat'ta kamyonun 8 araca çarptığı kaza kameraya yansıdı

DHA
Yozgat'ın Yerköy ilçesi Ayanoğlu Mahallesi'nde sabah saatlerinde freninin boşaldığı öne sürülen İ.K. idaresindeki kamyon, park halinde olan ve kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı.
Kamyon, 8 araca çarpıp refüje çıkarak durdu.
3 kişi yaralandı
Kazada kamyon şoförü İ.K. ile kırmızı ışıkta bekleyen araçlardaki S.K. ve T.Ü. yaralandı.
İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.