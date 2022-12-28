Yozgat'ta, kayıp 2 kişinin cansız bedeni bulundu

hayvan alım satım işi yapan, 3 gün önce yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu Ömer Yüksel ile Hayrullah Çetin, kamyonette av tüfeği ile vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde büyükbaş alım satım işi yapan 43 yaşındaki Ömer Yüksel ile 48 yaşındaki Hayrullah Çetin, 3 gün önce Şefaatli ilçesindeki köylerden hayvan alımı yapmak üzere yola çıktıktan sonra kayboldu.

DHA'nın haberine göre yakınları, cep telefonlarına ulaşılamayan Yüksel ve Çetin için polis ve jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

Öldürülmüş hale bulundu

Bugün Yozgat merkeze bağlı Lök köyü Şabanyazısı mevkiinde park halinde bulunan kamyonette Yüksel ve Çetin, av tüfeği ile vurularak öldürülmüş bulundu.

Lök ve İncirli köyleri arasındaki tali yolun kenarında bulunan Yüksel ve Çetin'e ait kamyonette inceleme yapıldı.

Soruşturma devam ediyor

Kamyonetin çevresinde de araştırma yapıldı.

Ömer Yüksel ile Hayrullah Çetin’in cenazeleri, yapılan incelemelerin ardından Yozgat Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.





















