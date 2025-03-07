Yozgat'ta kayıp öğretmenin cansız bedeni bulundu

İHA

Yozgat’ın Doğankent ilçesinde bulunan Şehit Lokman Erkan İlkokulu’nda görev yapan sınıf öğretmeni Tanju Oğuz (36), 4 Mart Salı günü yakınları tarafından kayıp olarak bildirildi. Yapılan ihbarda, Oğuz’un otomobilinin Akdağmadeni ilçesine bağlı Akçakışla köyü göleti yakınlarında terk edilmiş halde bulunduğu belirtildi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Bunun üzerine AFAD, jandarma, emniyet, JASAT, JAK ve MEB AKUB ekiplerinden oluşan 150 kişilik arama kurtarma ekibi, gölet çevresinde geniş çaplı bir arama çalışması başlattı.

Üç gün süren çalışmaların ardından Tanju Oğuz’un cansız bedeni, Akçakışla göletinde bulundu.