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Yozgat’ta, Kızılay'ın kan bağış minibüsü yandı

Yozgat’ta, Kızılay'ın kan bağış minibüsü yandı

Kızılay’ın kan bağış minibüsünde gece saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Büyük bir bölümünün yanması ile araç, kullanılamaz hale geldi.