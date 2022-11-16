- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Yozgat’ta, Kızılay'ın kan bağış minibüsü yandı
Yozgat’ta, Kızılay'ın kan bağış minibüsü yandı
Kızılay’ın kan bağış minibüsünde gece saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Büyük bir bölümünün yanması ile araç, kullanılamaz hale geldi.
- 16.11.2022 - 11:53
Yozgat’ta, kent merkezine bağlı Köseoğlu Mahallesi’nde park halindeki Türk Kızılya kan bağış minibüsü, gece saatlerinde alevlere teslim oldu.
Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede aracın büyük bir bölümünü sardı.
Minibüs kullanılamaz hale geldi
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
DHA’nın haberine göre; alevler ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürülürken, minibüs kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.