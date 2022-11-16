Petrol
94.1
0.26%
Euro
19.3846
0.59%
Dolar
18.6138
0.07%
Altın
1.065
0.23%
Borsa
4770
0.00%
Bitcoin
318.653
-0.49%
BTXN Coin
7.16
-6.52%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Yozgat’ta, Kızılay'ın kan bağış minibüsü yandı

    Kızılay’ın kan bağış minibüsünde gece saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Büyük bir bölümünün yanması ile araç, kullanılamaz hale geldi.
    • 16.11.2022 - 11:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yozgat’ta, Kızılay'ın kan bağış minibüsü yandı

    Yozgat’ta, kent merkezine bağlı Köseoğlu Mahallesi’nde park halindeki Türk Kızılya kan bağış minibüsü, gece saatlerinde alevlere teslim oldu.

    Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede aracın büyük bir bölümünü sardı.

    Minibüs kullanılamaz hale geldi

    İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

    DHA’nın haberine göre; alevler ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürülürken, minibüs kullanılamaz hale geldi.

    Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

    Yozgat’ta, Kızılay ın kan bağış minibüsü yandı #1


    Kars’ta, defineciler iş makinesiyle kazı yaparken yakalandı
    3. Sayfa

    Kars’ta, defineciler iş makinesiyle kazı yaparken yakalandı

    Batı Karadeniz'in renkleri görsel şölen sundu
    Yaşam

    Batı Karadeniz'in renkleri görsel şölen sundu

    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!
    Advertorial

    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!

    Görüş Bildir