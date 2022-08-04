Petrol
93.63
-3.25%
Euro
18.3615
0.65%
Dolar
17.9334
0.04%
Altın
1.032
1.44%
Borsa
2724
1.46%
Bitcoin
413.177
-1.82%
BTXN Coin
8.46
-5.15%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    Yozgat'ta komşular arasındaki su kavgası kanlı bitti

    Yozgat'ta bahçe sulama meselesi nedeniyle komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
    • 04.08.2022 - 18:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yozgat'ta komşular arasındaki su kavgası kanlı bitti

    Yozgat'ta merkeze bağlı Sağlık köyünde meydana gelen olayda, Seyit Karaköse (66) karşı komşuları İsmail Polat (65) ve eşi Ayşe Polat (62) ile köy çeşmesinden bahçe sulama meselesi nedeniyle tartıştı.

    Kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Seyit Karaköse evinde bulunan av tüfeğini alarak önce Ayşe Polat'a ardından eşi İsmail Polat’a ateş etti. Ayşe Polat olay yerinde yaşamını yitirirken İsmail Polat ise yaralandı.

    Yaralı ihbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

    İHA'nın haberine göre, olayın ardından otomobiliyle kaçan zanlı Sadettin Karaköse, Yerköy ilçesinde jandarma tarafından yakalandı. Ayşe Polat'ın cenazesi ise otopsi için Yozgat Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

    Yozgat ta komşular arasındaki su kavgası kanlı bitti #1


    İlginizi Çekebilir

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!

    İzmir'de klimanın içindeki uyuşturucuyu 'Layka' buldu
    3. Sayfa

    İzmir'de klimanın içindeki uyuşturucuyu 'Layka' buldu

    Vahit Kirişci: Yanan ormanlar turizme açılacak yorumları doğru değil
    Ekonomi

    Vahit Kirişci: Yanan ormanlar turizme açılacak yorumları doğru değil

    Görüş Bildir