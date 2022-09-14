Yozgat'ta müstakil ev alevlere teslim oldu

Gece saatlerinde başlayan yangın evin her bölümüne yayıldı. Ekiplerin müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan söndürülen yangının kömür sobasından kaynaklı çıktığı belirlendi.

Yozgat'ın Şefaatli ilçesindeki müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

Gece saatlerinde, 70 yaşındaki Selver Günaytekin’e ait olan evde yangın çıktı.

Kısa sürede yayılarak evin her yerini saran alevler, mahalleli tarafından fark edildi.

Ev küle döndü

Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasına rağmen ev adeta küle döndü.

Yangın kömür sobasından çıktı

Öte yandan ekipler, çevredeki evlere sıçramasına engel oldu. Bölgede yapılan soğutma çalışmalarının ardından yangının kömür sobasından çıktığı belirlendi.

İHA'nın aktarımına göre; can kaybı ve yaralanmanın yaşanmaması ise yüreklere su serpti.







