Petrol
92.82
-0.38%
Euro
18.2124
0.10%
Dolar
18.252
0.01%
Altın
998.39
-0.07%
Borsa
3427
0.00%
Bitcoin
374.750
-8.98%
BTXN Coin
6.60
-5.30%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 17 C

    Yozgat'ta müstakil ev alevlere teslim oldu

    Gece saatlerinde başlayan yangın evin her bölümüne yayıldı. Ekiplerin müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan söndürülen yangının kömür sobasından kaynaklı çıktığı belirlendi.
    • 14.09.2022 - 08:56
    • Güncelleme : 14.09.2022 - 09:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yozgat'ta müstakil ev alevlere teslim oldu

    Yozgat'ın Şefaatli ilçesindeki müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

    Gece saatlerinde, 70 yaşındaki Selver Günaytekin’e ait olan evde yangın çıktı.

    Kısa sürede yayılarak evin her yerini saran alevler, mahalleli tarafından fark edildi.

    Ev küle döndü

    Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

    İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasına rağmen ev adeta küle döndü.

    Yozgat ta müstakil ev alevlere teslim oldu #1

    Yangın kömür sobasından çıktı

    Öte yandan ekipler, çevredeki evlere sıçramasına engel oldu. Bölgede yapılan soğutma çalışmalarının ardından yangının kömür sobasından çıktığı belirlendi.

    İHA'nın aktarımına göre; can kaybı ve yaralanmanın yaşanmaması ise yüreklere su serpti.


    Yozgat ta müstakil ev alevlere teslim oldu #2

    Yozgat ta müstakil ev alevlere teslim oldu #3


    El ayak ağız hastalığı nedir ve nasıl anlaşılır?
    Sağlık

    El ayak ağız hastalığı nedir ve nasıl anlaşılır?

    Palamudun 100 liralık fiyatında yarı yarıya düşüş yaşandı
    3. Sayfa

    Palamudun 100 liralık fiyatında yarı yarıya düşüş yaşandı

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    Advertorial

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    Görüş Bildir