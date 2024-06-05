Yozgat'ta otomobil şarampole devrildi: 2 ölü 2 yaralı

İHA
Bugün öğle saatlerinde Kırıkkale-Yozgat yolu Arifoğlu köyü yakınında Kırıkkale'den Yozgat yönüne giden Özcan B. yönetimindeki 06 EC 8996 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, takla atarak şarampole devrildi.
2 kişi hayatını kaybetti
Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Burhan Kayalar ile Kenan Bozkurt'un hayatını kaybettiği belirlendi.
2 yaralının durumu ağır
Yaralanan sürücü Özcan B. ile Azat D., Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ağır olduğu belirtildi.
Kaza hakkında soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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