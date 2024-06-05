Yozgat'ta otomobil şarampole devrildi: 2 ölü 2 yaralı
İHA

Bugün öğle saatlerinde Kırıkkale- yolu Arifoğlu köyü yakınında Kırıkkale'den Yozgat yönüne giden Özcan B. yönetimindeki 06 EC 8996 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, takla atarak şarampole devrildi.

2 kişi hayatını kaybetti

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Burhan Kayalar ile Kenan Bozkurt'un hayatını kaybettiği belirlendi.

2 yaralının durumu ağır

Yaralanan sürücü Özcan B. ile Azat D., Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ağır olduğu belirtildi.

Kaza hakkında soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)