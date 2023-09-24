Yozgat'ta seyir halindeki ambulans yandı Yozgat'ta seyir halindeki ambulans, motor bölümünde çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

İHA

Yozgat'ta yakıt ikmali için kent merkezine giden B.B. idaresindeki 66 DC 917 plakalı ambulans motor kısmında, Kuyumcu köyü mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yoldan geçen vatandaşların da yardımıyla söndürüldü

Alevleri gören sürücü ve sağlık görevlileri yangına ilk müdahaleyi ederken, yoldan geçen vatandaşların da yardımıyla yangın söndürüldü.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı. Motor kısmında hasar oluşan ambulans kullanılamaz hale geldi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)