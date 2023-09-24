Yozgat'ta seyir halindeki ambulans yandı
İHA

Yozgat'ta yakıt ikmali için kent merkezine giden B.B. idaresindeki 66 DC 917 plakalı ambulans motor kısmında, Kuyumcu köyü mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yoldan geçen vatandaşların da yardımıyla söndürüldü

Alevleri gören sürücü ve sağlık görevlileri yangına ilk müdahaleyi ederken, yoldan geçen vatandaşların da yardımıyla yangın söndürüldü.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı. Motor kısmında hasar oluşan ambulans kullanılamaz hale geldi.

Yozgat'ta seyir halindeki ambulans yandı
Yozgat'ta seyir halindeki ambulans yandı

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)