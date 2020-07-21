Yozgat'ta tarladan erkek cesedi çıktı

Bir buğday tarlasında, kimliği belirlenemeyen bir kişiye ait erkek cesedi bulundu. Cesedin kolunda, damar yolu açmada kullanılan iğne görüldü.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde buğday tarlası yakınlarında çalışan işçiler, hareketsiz yatan bir şahıs gördü.

Sorgun Devlet Hastanesi'ne yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki Ayrıdam köyü yakınlarında bulunan bir tekstli firması çalışanlarının fark ettiği şahıs, kontrol edildikten sonra jandarmaya ve sağlık ekiplerine haber verildi.

BULUNDUĞUNDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

KOLUNDA DAMAR YOLU AÇILAN İĞNE BULUNDU

Tarladaki cesedin, yaklaşık bir aydır aynı yerde olduğu tespit edilirken kolunda damar yolu açılmasında kullanılan iğne bulundu. Ceset, otopsi yapılmak üzere Sorgun Devlet Hastanesi morguna götürüldü.





