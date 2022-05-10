Yozgat'ta traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Beton parke taşıyan traktör, sürücüsünün kontrolünü kaybederek devrildi. Traktörün altında kalan sürücü olay yerinde can verdi.

Yozgat'ta Çadırardıç köyüne beton parke taşıyan 57 yaşındaki Bekir K., 19 SC 354 plakalı traktörüyle yola çıktı.

Bekir K. yönetimindeki traktör, yolda giderken Topaç köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Devrilen traktörün altında kalan sürücü, olay yerinde yaşamını yitirdi.

İHA'nın haberine göre, sürücünün cenazesi, itfaiye ve AFAD ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılarak otopsi için Yozgat Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.