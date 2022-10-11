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    Yozgat'ta yakalanan 5 DEAŞ mensubu adliyede

    Ekiplerce yürütülen operasyon kapsamında terör örgütü DEAŞ için faaliyet yürüten 1'i Suriye 4'ü Iraklı 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
    • 11.10.2022 - 17:20
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 17:33
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    Yozgat'ta yakalanan 5 DEAŞ mensubu adliyede

    Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütleri ile mücadelesini sürdürüyor.

    Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

    1'i Suriye 4'ü Irak uyruklu 5 şüpheli adliyede

    Operasyon kapsamında, örgüt adına çatışma bölgelerinde silahlı eylemlere katıldıkları belirlenen ve illegal yollardan Türkiye’ye giriş yaparak örgütsel faaliyetlerine devam eden 1’i Suriye, 4’ü Irak uyruklu toplam 5 şüpheli gözaltına alındı.

    İHA'nın haberine göre şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Örgüte ait dokümanlara el konuldu

    Operasyonda, şüpheli şahısların saklandıkları ev ve eklentilerine yapılan aramalarda dijital materyallerin yanı sıra çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

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