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    Yozgat'ta 20 kilo 950 gram eroin ele geçirildi

    Yozgat'ta, polis ekipleri tarafından durdurulan kamyonda 20 kilo 950 gram eroin ele geçirildi.
    • DHA
    • 24.10.2021 - 07:47
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    Yozgat'ta 20 kilo 950 gram eroin ele geçirildi

     

    Yozgat Emniyet Müdürlüğü ile Muş Emniyet Müdürlüğü'nün ortak çalışması sonucu gerçekleştirilen operasyonda, Yozgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında bir kamyonu durdurdu.

    1 KİŞİ TUTUKLANDI

    Narkotik köpekler ile yapılan aramada kamyon kasasında kutular içerisine gizlenmiş yaklaşık 21 kilogram eroin bulundu.

    Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Yozgat ta 20 kilo 950 gram eroin ele geçirildi #1

    VALİ POLAT'TAN AÇIKLAMA

    Yozgat Valisi Ziya Polat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yozgat ve Muş Emniyet Müdürlüklerinin ortaklaşa yapmış olduğu çalışmalar neticesinde kentte yapılan operasyonda Avrupa ülkelerine gitmek üzere hazırlanan 20 kilo 950 gram eroin maddesi ele geçirildiğini bildirdi.

    Yozgat ta 20 kilo 950 gram eroin ele geçirildi #2

     

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