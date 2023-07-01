Yozgat'taki korkunç kaza, eşleri hayattan kopardı Kontrolden çıkarak devrilen otomobil sürücüsü olay yerinde, eşi ise kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İHA

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde dehşet bir kaza yaşandı.

Mehmet S. (69) idaresindeki 16 HS 043 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybederken Şerife S.(73), M.T.S.(14) Y.S.(5) F.S.(41) ve B.S. (13) yaralandı.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Akdağmadeni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Eşler, ölüme birlikte gitti

Yaralılardan durumu ağır olan Şerife S. burada yapılan müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesine sevk edildi.

Şerife S. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Karı-koca oldukları öğrenilen Mehmet S. ve eşi Şerife S’nin cansız bedenleri Sivas Cumhuriyet Üniversitesi morgundan alınarak defnedilmek üzere İstanbul’a gönderildi.