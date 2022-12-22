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- Yüksekova’da operasyon: 4 adet mayın ele geçirildi
Yüksekova’da operasyon: 4 adet mayın ele geçirildi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 4 adet antitank mayını ele geçirildi.
- 22.12.2022 - 05:54
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İl Jandarma Komutanlığınca sürdürülen çalışmalar neticesinde; 21 Aralık 2022 günü Yüksekova ilçesi İkiyakalar bölgesinde operasyon icra edildi. İcra edilen operasyonda 4 adet Type-72 antitank mayını ele geçirildi"