Yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçen bir grup Faslı göçmen, Yunan güvenlik güçlerince darbedilerek elektrikli işkenceye maruz kaldı.

Yunanistan'ın, ülkeye girmeye çalışan göçmenlere insanlık dışı muamelesi devam ediyor.

Edirne'den Avrupa ülkelerine gitmek için yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçen bir grup Faslı göçmen, Yunan güvenlik güçlerine yakalandı.

Yunan güvenlik güçleri, göçmenleri dövüp şok cihazıyla vücutlarına elektrik verdi.

Daha sonra kıyafetlerini aldıkları göçmenleri Türkiye'ye tarafına zorla gönderildi.

KÖYLÜLER BULUP GİYDİRDİ

Türkiye sınırında köylüler tarafından bulunan göçmenlere, giyecek ve yiyecek verildi.

Çıplak ayaklarla İstanbul'a geri gitmeye çalışan göçmenlerden Fas uyruklu Raşit Hamid, Yunan sınır güvenlik güçlerinin şiddetine maruz kaldıklarını söyledi.

"VÜCUDUMUZA ELEKTRİK VERDİLER"

Kendileri gibi yaklaşık 200 kişinin de şiddete uğradığını söyleyen Hamid, "Yunanistan'da bizi yakaladılar ve dövdüler. Vücudumuza elektrik verdiler sonra bizi Türkiye'ye geri attılar. Geri attıklarında üzerimizde hiç kıyafet yoktu. Üzerimizdeki kıyafetlerin hepsini köyden verdiler. Şimdi ne yapacağımızı bilmiyoruz." dedi.

Göçmenler, Edirne'den İstanbul'a gitmek üzere ayrıldı.

Yunan güvenlik güçlerinden Faslı göçmenlere elektrikli işkence































