Yunan ölüme terk etti, Türk sahil güvenliği kurtardı Ayvacık açıklarında Yunan birliklerince, Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içindeki 16 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

İHA

Türkiye düzensiz göçle mücadelesini sürdürüyor.

Bu mücadele diğer ülkelerin aksine insani değerler çerçevesinde devam ediyor.

Yunan güçleri yine Ege'de Çanakkale açıklarında göçmenleri ölüme terk etti.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Çocukların da bulunduğu 16 kişi kurtarıldı

Sahil Güvenlik Botu ‘TCSG-907’ tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içindeki toplam 16 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.