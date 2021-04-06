Yunan sahil güvenliğinin geri ittiği 27 sığınmacı kurtarıldı

Türk kara sularına itilen sığınmacılar, kıyıya çıkarıldıktan sonra Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

Yunanistan, sığınmacılara yönelik insanlık dışı müdahalesine devam ediyor.

Yunan sahil güvenliği, son olarak Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında sığınmacıları geri itti.

SIĞINMACILAR TÜRK KARA SULARINA İTİLDİ

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Sivrice açıklarındaki can salı içinde bir grup sığınmacı olduğunu tespit etti.

Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği öğrenilen 27 sığınmacı kurtarıldı.

Kıyıya çıkarılan sığınmacılar, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.