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    Yunan sanatçı Alexandra Gravas atalarının izini Söke’de buldu

    Ailesinin 1919 yılında Söke’de bulunan evi satın aldığını ve daha sonra mübadele döneminde ilçeyi terk etmek zorunda kaldıklarını anlatan Yunan sanatçı Alexandra Gravas, o evi gezerken duygulandı.
    • 05.05.2022 - 15:50
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    Yunan sanatçı Alexandra Gravas atalarının izini Söke’de buldu

    Ünlü Yunan sanatçı Alexandra Gravas, atalarının mübadele öncesi yaşadığı Aydın’ın Söke ilçesindeki evi ziyaret etti.

    Aydın’ın Söke ilçesinde yaşarken mübadele döneminde Yunanistan’ın Selanik kentine göç etmek zorunda kalan atalarının izini süren Yunan sanatçı Alexandra Gravas, ailesinin Söke’nin tarihi Kemalpaşa Mahallesi’nde yaşadığı evi ziyaret etti.

    Gözyaşlarını tutamadı

    İlk olarak Uzbek Konağı’nı gezen Gravas daha sonra atalarının yaşadığı evi gezdi.

    Söke Belediyesi'nin restorasyon çalışmalarının merkezi konumunda olan Kent Atölyesi'nin bulunduğu evi gezen Alexandra Gravas, gözyaşlarını tutamadı.

    Yunan sanatçı Alexandra Gravas atalarının izini Söke’de buldu #1

    Konser vermek istiyor

    Evin her noktasını gezerek inceleyen Gravas, yapılan restorasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı.

    İHA'nın haberine göre bugün atölye olarak kullanılan evin de önümüzdeki süreçte restore edileceğini öğrenen Gravas, evin açılışında konser vermek istediğini söyledi.

    Yunan sanatçı Alexandra Gravas atalarının izini Söke’de buldu #2

    “Oğlumun daha güzel bir dünyada büyümesini istiyorum”

    Ailesinin 1919 yılında Söke’nin Kemalpaşa Mahallesi’nde bulunan evi satın aldığını ve daha sonra mübadele döneminde Söke’yi terk etmek zorunda kaldıklarını belirten Alexandra Gravas, “Ben oğlumun daha güzel bir dünyada büyümesini istiyorum. Geçmişteki yanlışlarımızdan öğreneceklerimiz var. Biz dostluk, güzellik ve iyilikleri bugüne taşımalıyız. Söke’de tarih çalışmalarını canlı tutan, geçmişe saygı duyan Söke Belediye Başkanı ve tüm belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bu evin restorasyon çalışmaları bittiği zaman evimde konser vermek istiyorum.” dedi.

    Yunan sanatçı Alexandra Gravas atalarının izini Söke’de buldu #3


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